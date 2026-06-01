BLAKAT JAM SESSION I Tribute to BEYONCÉ, Chat Noir, Carouge GE
BLAKAT JAM SESSION I Tribute to BEYONCÉ, Chat Noir, Carouge GE jeudi 4 juin 2026.
BLAKAT JAM SESSION I Tribute to BEYONCÉ Jeudi 4 juin, 21h00 Chat Noir
De CHF 5.- à 15.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T21:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-04T21:00:00+02:00 – 2026-06-04T23:59:00+02:00
LÉGENDAIRE
La plus célèbre des jam sessions du Chat Noir ! Animé par Matthieu Llodra, jeune artiste débordant de créativité, ce plateau libre nous fait (re)découvrir, chaque premier jeudi du mois, l’étendue du talent des musiciens de notre région.
Le Blakat Band ouvre d’abord la jam, une mise en bouche permettant au public de s’échauffer les oreilles et les jambes. Chaque mois, un artiste est mis à l’honneur pour donner le ton de la soirée. Puis, la scène est ouverte et devient un espace d’échange et de partage ouvert à tous !
Ce mois ci, la jam célébrera BEYONCÉ !
THE BLAKAT BAND :
Angelo ASERON
Evita KONE
Matthieu LLODRA
Maxence SIBILLE
Ivan DE LUCA
Erwan VALAZZA
Arthur DONNOT
Shems BENDALI
Zacharie KSYK
Chat Noir Rue VAUTIER 13, 1227 Carouge GE Carouge GE 1227 + 41 22 307 10 40 http://www.chatnoir.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musique/chat-noir/
La plus célèbre des jam sessions du Chat Noir ! Animé par Matthieu Llodra, ce plateau libre nous fait (re)découvrir, chaque premier jeudi du mois, l’étendue du talent des musiciens de notre région.
DR
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