 Blanc  LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Blanc

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Par la Compagnie de la Tong.

Blanc est un spectacle d’aventures enneigées, qui évoque avec poésie et humour, la beauté de l’hiver et la magie du vivant des pays nordiques. Les artistes jouent, racontent, bruitent et dansent le froid, la glace, la neige, le pôle Nord et ses esprits en s’appuyant sur 5 albums jeunesse.

Sophie Barros met le récit en corps par la danse improvisée en explorant les différents espaces de jeu. Maya Paquereau raconte les histoires en mots, en chant, en musique, avec son micro et pédales d’effets pour ponctuer, nourrir les différentes histoires et créer un univers sonore original surprenant.

.

LUZ-SAINT-SAUVEUR 26, place Saint Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 38 38

English :

By Compagnie de la Tong.

Blanc is a show of snowy adventures, evoking with poetry and humor the beauty of winter and the magic of life in the Nordic countries. Based on 5 children?s books, the artists play, tell, sound and dance about the cold, ice, snow, the North Pole and its spirits.

Sophie Barros brings the story to life through improvised dance, exploring the different play spaces. Maya Paquereau tells the stories in words, song and music, using her microphone and effects pedals to punctuate and nourish the different stories and create a surprisingly original world of sound.

German :

Von der Tong Company.

Blanc ist ein verschneites Abenteuer, das mit Poesie und Humor die Schönheit des Winters und die Magie des Lebens in den nordischen Ländern beschwört. Die Künstler spielen, erzählen, lärmen und tanzen die Kälte, das Eis, den Schnee, den Nordpol und seine Geister auf der Grundlage von fünf Kinderbüchern.

Sophie Barros bringt die Erzählung durch improvisierten Tanz in den Körper, indem sie die verschiedenen Spielräume erkundet. Maya Paquereau erzählt die Geschichten in Worten, Gesang und Musik, mit ihrem Mikrofon und Effektpedalen, um die verschiedenen Geschichten zu interpunktieren, zu nähren und ein originelles, überraschendes Klanguniversum zu schaffen.

Italiano :

Dalla Compagnie de la Tong.

Blanc è uno spettacolo di avventure sulla neve, che evoca con poesia e umorismo la bellezza dell’inverno e la magia della vita nei Paesi nordici. Basandosi su 5 libri per bambini, gli artisti giocano, raccontano, suonano e danzano sul freddo, il ghiaccio, la neve, il Polo Nord e i suoi spiriti.

Sophie Barros dà vita alla storia attraverso la danza improvvisata, esplorando i diversi spazi di gioco. Maya Paquereau racconta le storie con parole, canzoni e musica, usando il suo microfono e i pedali degli effetti per punteggiare e nutrire le diverse storie e creare un mondo sonoro sorprendentemente originale.

Espanol :

Por la Compagnie de la Tong.

Blanc es un espectáculo de aventuras nevadas, que evoca con poesía y humor la belleza del invierno y la magia de la vida en los países nórdicos. Basándose en 5 libros infantiles, los artistas juegan, cuentan, suenan y bailan sobre el frío, el hielo, la nieve, el Polo Norte y sus espíritus.

Sophie Barros da vida a la historia a través de la danza improvisada, explorando los diferentes espacios de juego. Maya Paquereau cuenta las historias con palabras, canciones y música, utilizando su micrófono y pedales de efectos para puntuar y alimentar las diferentes historias y crear un mundo sonoro sorprendentemente original.

L’événement Blanc Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2025-11-18 par OT de Luz St Sauveur|CDT65