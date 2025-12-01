Blanc LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Blanc

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-22 16:30:00

fin : 2025-12-22

Date(s) :

2025-12-22

Par la Cie de la Tong.

Un spectacle glacé.

Blanc est un spectacle d’aventures enneigées, qui évoque avec poésie et humour, la beauté de l’hiver et la magie du vivant des pays nordiques. Les artistes jouent, racontent, bruitent et dansent le froid, la glace, la neige, le pôle Nord et ses esprits en s’appuyant sur 5 albums jeunesse choisis

– Le bonhomme et l’oiseau, d’Alice Brière-Haquet

– Plouk, de Christel Desmoinaux

– Petit inuit et les deux questions, de Davide Calì et Maurizio A. C. Quarello

– Sorcière blanche, de Carl Norac

– Le voyage d’Anoki, d’Antoine Guilloppe

– Dès 3 ans, 40 minutes.

– Tarifs spectacle normal (à partir de 14 ans) 10€, réduit (de 3 à 13 ans inclus + étudiant) 7€, pour les moins de 3 ans offert . .

LUZ-SAINT-SAUVEUR 24 Place Saint-Clément Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

By Cie de la Tong.

An icy show.

Blanc is a show of snowy adventures, evoking with poetry and humor the beauty of winter and the magic of life in the Nordic countries. The artists play, tell, sound and dance about the cold, ice, snow, the North Pole and its spirits, based on 5 selected children?s books:

– Le bonhomme et l’oiseau, by Alice Brière-Haquet

– Plouk, by Christel Desmoinaux

– Petit inuit et les deux questions, by Davide Calì and Maurizio A. C. Quarello

– Sorcière blanche, by Carl Norac

– Le voyage d’Anoki, by Antoine Guilloppe

German :

Von der Cie de la Tong.

Ein eiskaltes Spektakel.

Blanc ist eine Show mit verschneiten Abenteuern, die mit Poesie und Humor die Schönheit des Winters und die Magie des Lebens in den nordischen Ländern heraufbeschwört. Die Künstler spielen, erzählen, lärmen und tanzen die Kälte, das Eis, den Schnee, den Nordpol und seine Geister, indem sie sich auf fünf ausgewählte Jugendbücher stützen:

– Le bonhomme et l’oiseau (Der Mann und der Vogel), von Alice Brière-Haquet

– Plouk, von Christel Desmoinaux

– Kleiner Inuit und die zwei Fragen, von Davide Calì und Maurizio A. C. Quarello

– Weiße Hexe, von Carl Norac

– Anokis Reise, von Antoine Guilloppe

Italiano :

Dalla Cie de la Tong.

Uno spettacolo gelido.

Blanc è uno spettacolo di avventure sulla neve, che evoca con poesia e umorismo la bellezza dell’inverno e la magia della vita nei Paesi nordici. Gli artisti suonano, raccontano, suonano e danzano sul freddo, il ghiaccio, la neve, il Polo Nord e i suoi spiriti, basandosi su 5 libri per bambini selezionati:

– Le bonhomme et l’oiseau, di Alice Brière-Haquet

– Plouk, di Christel Desmoinaux

– Il piccolo Inuit e le due domande, di Davide Calì e Maurizio A. C. Quarello

– Sorcière blanche, di Carl Norac

– Il viaggio di Anoki, di Antoine Guilloppe

Espanol :

Por la Cie de la Tong.

Un espectáculo helado.

Blanc es un espectáculo de aventuras nevadas, que evoca con poesía y humor la belleza del invierno y la magia de la vida en los países nórdicos. Los artistas tocan, cuentan, suenan y bailan sobre el frío, el hielo, la nieve, el Polo Norte y sus espíritus, basándose en 5 libros infantiles seleccionados:

– Le bonhomme et l’oiseau, de Alice Brière-Haquet

– Plouk, de Christel Desmoinaux

– El pequeño inuit y las dos preguntas, de Davide Calì y Maurizio A. C. Quarello

– Sorcière blanche, de Carl Norac

– El viaje de Anoki, de Antoine Guilloppe

