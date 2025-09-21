Blanca Varela : Atelier danse contemporaine Bazaar St So Lille

Blanca Varela : Atelier danse contemporaine Bazaar St So Lille dimanche 21 septembre 2025.

Blanca Varela : Atelier danse contemporaine Dimanche 21 septembre, 10h00 Bazaar St So Nord

Entre gratuit sur reservation. Tickets HelloAsso Danzaq https://www.helloasso.com/associations/danzaq/evenements/atelier-corps-et-poesie-blanca-varela-dim-21-septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T13:00:00

Atelier de danse contemporaine mêlant poésie et mouvement, inspiré de l’œuvre de la poétesse péruvienne Blanca Varela. Ensemble, nous explorerons la mémoire du corps comme expérience universelle de transformation, dans une incursion partagée au cœur de la créativité et de ses mystères : laisser résonner — sans rimes ni raisons — nos danses dans un cadre bienveillant et vivifiant. Ouvert à tou·te·s, aucune expérience requise.

Bazaar St So 292 rue Camille Guérin 59000 Lille Lille 59033 Lille-Centre Nord Hauts-de-France Le Bazaar St So est une ancienne gare devenue un tiers lieux de 5 000 m² dédié à l’économie créative : des designers, artisans, scénographe… Situé en plein centre ville dans une ancienne gare de marchandise, il reçoit au quotidien 300 personnes, et accueille des formations, des conférences, des évènements festifs en semaine et le week-end. Métro Lille Grand Palais

Atelier de danse contemporaine mêlant poésie et mouvement, inspiré de l’œuvre de la poétesse péruvienne Blanca Varela. Ensemble, nous explorerons la mémoire du corps comme expérience universelle de :…

Credit_Valeria_Gonzales