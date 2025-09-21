Blanche & Denis Variation chorégraphique sur l’amitié Saint-Vincent-la-Commanderie
Place Henri Bosc Saint-Vincent-la-Commanderie Drôme
Début : 2025-09-21 17:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Et si vous veniez à la rencontre d’un duo chorégraphique sur l’amitié ? Blanche et Denis, c’est l’histoire de deux ami·es, un homme, une femme, deux corps, deux âmes, un même souffle.
Place Henri Bosc Saint-Vincent-la-Commanderie 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 59 88 70 assolabouquinade@gmail.com
English :
How about a choreographic duet about friendship? Blanche et Denis is the story of two friends, one man, one woman, two bodies, two souls, one breath.
German :
Wie wäre es mit einer Begegnung mit einem choreografischen Duo über Freundschaft? Blanche und Denis ist die Geschichte zweier Freundinnen, eines Mannes, einer Frau, zweier Körper, zweier Seelen, eines Atems.
Italiano :
Perché non venire a vedere un duetto coreografico sull’amicizia? Blanche et Denis è la storia di due amici, un uomo, una donna, due corpi, due anime, un respiro.
Espanol :
¿Por qué no venir a ver un dúo coreográfico sobre la amistad? Blanche et Denis es la historia de dos amigos, un hombre, una mujer, dos cuerpos, dos almas, un aliento.
