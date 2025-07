BLANCHE ET DENIS , Danse, Variation chorégraphique La Baume-Cornillane

Jardin de la Pangée La Baume-Cornillane Drôme

Début : 2025-07-13

2025-07-13

Blanche et Denis, deux amis nous proposent un moment de danse dans le jardin de la Pangée.

Jardin de la Pangée La Baume-Cornillane 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 77 25 65 93 balades.diffusion@gmail.com

English :

Blanche and Denis, two friends, offer us a moment of dance in the Pangée garden.

German :

Blanche und Denis, zwei Freunde, bieten uns einen Tanzmoment im Garten von Pangaea an.

Italiano :

Blanche e Denis, due amici, ci offrono un momento di danza nel giardino della Pangée.

Espanol :

Blanche y Denis, dos amigos, nos ofrecen un momento de baile en el jardín de Pangée.

