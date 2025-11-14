Blanche | L’Odyssée d’une vie Halle Polyvalente du Bouzet Cestas

Blanche | L’Odyssée d’une vie Vendredi 14 novembre, 20h30 Halle Polyvalente du Bouzet Gironde

Début : 2025-11-14T20:30:00 – 2025-11-14T21:45:00

Fin : 2025-11-14T20:30:00 – 2025-11-14T21:45:00

Une odyssée humaine et culinaire, vivifiante, tendre et joyeuse. Une de ces rares pépites qui nous prouve que la vie est belle !

Aujourd’hui elle est… là ! Et vous aussi. C’est bien ! Blanche, pétillante et lumineuse, souhaite partager sa recette de vie, elle vient pour cuisiner. De sa naissance à son dernier souffle, ses fantômes, ses souvenirs ressurgissent : son enfance, la ferme, ses amours, son émancipation… Dans l’ordre et le désordre de sa mémoire, bribes et morceaux de sa vie viennent pour nous raconter une odyssée. Elle aime la cuisine comme la vie : bien relevée ! Le public, invité à ce joyeux banquet, est installé de part et d’autre d’une grande table, dans un espace bifrontal.

Tout public à partir de 9 ans | 90 minutes

Halle Polyvalente du Bouzet Halle polyvalente, Chemin de Canéjan, 33610 Cestas Cestas 33610 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Compagnie Hecho en casa Blanche Odyssée d’une vie

Chloé Habasque