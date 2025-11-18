Blanche | L’Odyssée d’une vie La Caravelle Marcheprime

Blanche | L’Odyssée d’une vie Vendredi 12 décembre, 20h00 La Caravelle Gironde

Une odyssée humaine et culinaire, vivifiante, tendre et joyeuse. Une de ces rares pépites qui nous prouvent que la vie est belle !

Aujourd’hui elle est… là ! Et vous aussi. C’est bien ! Blanche, pétillante et lumineuse, souhaite partager sa recette de vie, elle vient pour cuisiner. De sa naissance à son dernier souffle, ses fantômes, ses souvenirs ressurgissent : son enfance, la ferme, ses amours, son émancipation… Dans l’ordre et le désordre de sa mémoire, bribes et morceaux de sa vie viennent pour nous raconter une odyssée. Elle aime la cuisine comme la vie : bien relevée ! Le public, invité à ce joyeux banquet, est installé de part et d’autre d’une grande table, dans un espace bifrontal.

Tout public à partir de 9 ans | 90 minutes

La Caravelle 37 Av. Léon Delagrange, 33380 Marcheprime Marcheprime 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine

