Blanche, l’odyssée d’une vie Rue de Boisgelin Pleubian

Blanche, l’odyssée d’une vie

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian

2025-10-04 20:30:00

2025-10-04

Et c’est pour qui ?

« Pour qui pense, comme Federico García Lorca, que rien n’est plus vivant qu’un souvenir. (Doña rosita 1935) Tout public dès 9 ans. Durée 1h20.

Blanche a un certain âge, un âge où l’on se retrouve seule, en maison de retraite, avec une mémoire vacillante. Dans le cadre d’un projet intergénérationnel, elle vient cuisiner. Au fur et à mesure de sa recette, elle se rappelle son enfance, la ferme, ses amours, son émancipation à Paris…

Elle convoque ses souvenirs, ses fantômes, toutes ces personnes qui habitent encore sa mémoire. De sa naissance à son dernier souffle, les souvenirs apparaissent dans l’ordre et le désordre de sa mémoire, bribes et morceaux de vie pour nous raconter une odyssée. Celle de sa vie. La vie de Blanche.

C’est une fresque du XXème siècle teintée de ruralité, d’Algérie, de zazous, de musique, et traversée par les deux guerres. Aujourd’hui elle est… là ! Et vous aussi. Et c’est bien.

Elle souhaite partager sa recette de vie. Blanche vient pour cuisiner une soupe de saison.

Et ses souvenirs ressurgissent… ceux de son enfance à la ferme, de ses amours, de son émancipation à Paris…

Elle l’aime la cuisine comme la vie bien relevée !

Une odyssée humaine et culinaire, vivifiante, tendre et joyeuse. Une de ces rares pépites qui nous prouve que la vie est belle !

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian 22610 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 19 42

