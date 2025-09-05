Blanche Rue du Jardin Public Mimizan

Blanche Rue du Jardin Public Mimizan samedi 4 avril 2026.

Blanche

Rue du Jardin Public Forum Mimizan Landes

Tarif : – – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Pièce de théâtre par la Cie Hecho en casa

Aujourd’hui elle est …là! Et vous aussi. C’est bien! Blanche, pétillante et lumineuse, souhaite partager sa recette de vie, elle vient pour cuisiner.

De sa naissance à son dernier souffle, ses fantômes, ses souvenirs ressurgissent son enfance, la ferme, ses amours, son émancipation…Dans l’ordre et le désordre de sa mémoire, bribes et morceaux de sa vie viennent pour nous raconter une odyssée! Elle aime la cuisine comme la vie bien relevée! Le public invité à ce joyeux banquet, est installé de part et d’autre d’une grande table, dans un espace bi frontal.

Durée 1h30 / dès 9 ans .

Rue du Jardin Public Forum Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine

