Blanche-Neige, histoire d’un prince, par En Carafe ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 7 novembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Blanche-Neige et le prince vécurent heureux… Mais que reste-t-il de leur amour une fois confrontés aux crises politiques, sociales et écologiques de l’époque contemporaine ?

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe En Carafe pour « Blanche-Neige, histoire d’un prince », une pièce de MarDi (Marie Dilasser).

* Tarifs : 7 €. 5 €

* Durée : 1h

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T21:30:00.000+01:00

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/blanche-neige-histoire-d-un-prince-ven-7-nov-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine