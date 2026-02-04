BLANCHE | Rencontre avec Maëlle Réat, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux

BLANCHE | Rencontre avec Maëlle Réat Mercredi 11 mars, 17h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde

Entrée libre

Au mois de mars, la programmation de Bordeaux Ville Sans Sida continue pour un cycle sur les femmes et le VIH.

Pour aborder cette thématique, la Bibliothèque Mériadeck reçoit l’autrice Maëlle Réat autour de sa bande dessinée Blanche, publiée chez Glénat en 2025.

Blanche c’est la mère de Maëlle, porteuse du VIH, qui raconte à sa fille son parcours. Récit intime et collectif, Blanche c’est aussi un témoignage précieux pour toutes les générations, accessible pour découvrir la réalité des débuts de l’épidémie dans les années 80 ou qui résonne dans le parcours de nombreuses femmes touchées par le virus.

Autrice et illustratrice de bande dessinée, Maëlle Reat est née en 2000 à Lyon. Après des études d’art à Paris, elle est repérée par différents éditeurs, sa première bande dessinée, Comme une grande, paraît en 2022 chez Virages graphiques. Elle réalise des illustrations de presse dans la revue La Déferlante ainsi que Topo. Elle publie en 2023 Insomnie, chez Exemplaire. Réside à Paris.

Pour accompagner cette rencontre, des militantes de Aides et du Collectif SIDA 33 seront présentes et proposeront un moment convivial.

Une vente et dédicace sera proposée avec la librairie Krazy Kat.

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« owner »: {« uid »: 8334562, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-02-04T17:41:31.163Z », « data »: [{« eventDuration »: 120, « bookingContact »: « dgac.biblio.image@mairie-bordeaux.fr », « response »: {« passId »: 389142842, « isPending »: false, « addressId »: 16806}, « venueId »: 48008, « description »: « linked desc », « category »: « RENCONTRE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-02-04T17:41:30.637Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2084610, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-02-04T17:41:30.825Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 435702945, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1773244800000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-02-04T17:41:31.162Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/389142842 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Rencontre proposée en collaboration avec Bordeaux Ville Sans Sida, suivie d’une vente et dédicace. BVSS BD

©Glénat – Maëlle Réat