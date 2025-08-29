Blanche // Saison culturelle Salles municipales Capbreton

Blanche // Saison culturelle Salles municipales Capbreton vendredi 20 février 2026.

Blanche // Saison culturelle

Salles municipales 30 Allées Marines Capbreton Landes

Tarif : – – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20

COMPAGNIE HECHO EN CASA

BLANCHE

#théâtre

Une odyssée humaine et culinaire, vivifiante, tendre et joyeuse. Blanche, pétillante et lumineuse, souhaite partager sa recette de vie. De sa naissance à son dernier souffle, ses fantômes, ses souvenirs ressurgissent son enfance, la ferme, ses amours, son émancipation… Dans l’ordre et le désordre de sa mémoire, bribes et morceaux de sa vie viennent pour nous raconter une odyssée. Le public, invité à ce joyeux banquet, est installé de part et d’autre d’une grande table.

DURÉE 1H30 DÈS 9 ANS TARIFS 13 / 7€ REDUIT .

Salles municipales 30 Allées Marines Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

English : Blanche // Saison culturelle

German : Blanche // Saison culturelle

Italiano :

Espanol : Blanche // Saison culturelle

L’événement Blanche // Saison culturelle Capbreton a été mis à jour le 2025-08-29 par OTI LAS