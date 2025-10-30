Blanco Teta + Copycat Concert La Carène Brest

Blanco Teta (Argentine)

La Débâcle des Divas est un album brut, satirique et émotionnel sur l’obsession du capitalisme pour la jeunesse, et l’épuisement de devoir sans cesse rester “dans le coup”. Il explore des sonorités pop et rock, noise, no wave, voire metal et grunge. Un disque pour les divas prolétaires, les divas Flixbus — trop fauchées, trop fatiguées, trop en retard, mais toujours bruyantes.

Enregistré en live, dans une seule pièce, sans overdubs ni retouches — juste le chaos urgent des câbles, des corps et du larsen. C’est dansable, glitché, et rempli de rage et de mélancolie.

Fuck la méritocratie. Fuck le techno-féodalisme. C’est une musique de survie pour celles et ceux qui paient des abonnements à des plateformes qui les censurent. La Débâcle des Divas, c’est un refuge. Mais aussi un appel aux armes pour toutes les divas dépassées.

Copycat (France)

La révélation rock des iNOUÏS du Printemps de Bourges 202.

Deux cousines dans une Dacia Lodgy, ça commence comme une blague et ça finit par toutes les galères qu’on peut imaginer à 25 ans.

Le duo irrésistible (France Inter) naît à la fin d’un repas de famille quand Apolline et Zoé mélangent accidentellement leurs voix ; tout de suite l’évidence de n’en faire qu’une, et déjà mémé qui a peur de voir débarquer les paparazzis (true story). Une basse bleue, une guitare rouge, une boîte à rythmes ça écoute La Femme et Thérapie Taxi, entre surf, FM et indie pop.

Tout ça, ça fait des chansons spontanées, sensibles, brutes et malignes. Et tout ça, ça fait des concerts survitaminés et nécessaires, entre deux rires complices, des bars de campagne d’hier aux salles pleines de demain.

Ouverture des portes à 20h30.

Réservation conseillée.

Organisé dans le cadre du Festival Les Femmes s’en mêlent. .

La Carène 30 Rue Jean-Marie Le Bris Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 46 66 00

