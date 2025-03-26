BLANDINE LEHOUT – AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes

BLANDINE LEHOUT – AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA Nimes vendredi 10 avril 2026.

EN ACCORD AVEC POW POW POW, VINCENT RIBERA ORGANISATION PRÉSENTE : BLANDINE LEHOUTJeune maman, Blandine Lehout revendique l’image de la femme imparfaite.La vie de ta mèreDans un monde ou` le parai^tre et les influenceurs ont le vent en poupe, Blandine vient de´construire ce simulacre. Ce qu’elle de´fend sur sce`ne et sur ses re´seaux sociaux : c’est la vie, la vraie, sans filtre, sans retouches.Dote´e d’une aisance impressionnante pour l’impro, elle ne laisse aucun re´pit a` son public. Son naturel donne l’impression de voir une amie qui nous raconte « sa Life », pourtant, tout est savamment e´tudie´.Blandine me^le stand-up et jeu de come´die.Elle passe en revue sa vie de couple et les difficulte´s des jeunes parents, parle des enfants moches, de savoir faire le deuil de sa vie d’avant, des pulsions criminelles que l’on peut avoir pour les moralisateurs, ou pour son propre conjoint, de son rapport a` la nourriture, de ses kilos en trop…Bref, Blandine livre un spectacle de´complexant, bourre´ d’autode´rision, d’un peu cynisme et de vannes percutantes.

AUDITORIUM NOVOTEL ATRIA 5, BOULEVARD DE PRAGUE 30900 Nimes 30