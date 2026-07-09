Blandine Lehout Le Cèdre Chenôve

Informations pratiques

Chenôve

Blandine Lehout

Le Cèdre Esplanade de la République Chenôve Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-10-07 20:00:00

fin : 2027-10-07

Date(s) :

2027-10-07

Blandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande… du moins, c’est ce qu’elle pense.

Jeune maman et fièrement imparfaite, elle revendique une parole libre et décomplexée. Sur scène, elle défend la vie, la vraie, sans filtre ni retouche.

Entre vie de couple, parentalité et petites obsessions du quotidien, elle enchaîne les réflexions aussi drôles que mordantes enfants moches, nostalgie de la vie d’avant, pulsions inavouables ou encore double menton… tout y passe.

Voir Blandine sur scène, c’est comme passer une soirée dans le salon d’une amie un peu envahissante, mais avec qui on rit beaucoup (et un peu de nous-mêmes).

Un spectacle incisif, bourré d’autodérision, de cynisme et de vannes percutantes. .

Le Cèdre Esplanade de la République Chenôve 21300 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : Blandine Lehout

L’événement Blandine Lehout Chenôve a été mis à jour le 2026-07-09 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)