Blandine Lehout La Vie de ta mère La Loco Mézidon Vallée d’Auge jeudi 22 janvier 2026.

Début : 2026-01-22 20:30:00

fin : 2026-01-22 22:00:00

2026-01-22

Blandine c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande… Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite.

Ce qu’elle déteste sur scène, c’est la vie, la vraie, sans filtre, sans retouche. Voir Blandine sur scène, c’est comme être dans le salon de votre pote qui monopolise, certes, un peu l’attention mais avec qui on passe les meilleures soirées (inutile de préciser qui a écrit ce pitch).

Elle passe en revue sa vie de couple et les difficultés des jeunes parents, parle des enfants moches, de savoir faire le deuil de sa vie d’avant, des pulsions criminelles que l’on peut avoir pour les moralisateurs, ou pour son propre conjoint, de son rapport à la nourrituren de son double menton…

Bref, Blandine livre un spectacle décomplexant, bourré d’autodérision, d’un peu de cynisme et de vannes percutantes. .

La Loco 2 Rue de la Futaie Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie +33 2 31 42 68 54

English : Blandine Lehout La Vie de ta mère

Blandine is the kind of friend you’d like to have in your gang… As a young mother, she’s proud of her imperfect image.

German : Blandine Lehout La Vie de ta mère

Blandine ist so etwas wie die Freundin, die man gerne in seiner Clique hätte… Als junge Mutter beansprucht sie das Bild der unvollkommenen Frau für sich.

Italiano :

Blandine è il tipo di amica che si vorrebbe avere nella propria banda… È una giovane mamma e abbraccia l’immagine della donna imperfetta.

Espanol :

Blandine es el tipo de amiga que te gustaría tener en tu pandilla… Es una madre joven que adopta la imagen de la mujer imperfecta.

