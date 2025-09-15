Blandine Lehout La vie de ta mère Route Santik Beneat Plougastel-Daoulas

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas Finistère

Jeune maman et humoriste déjantée, Blandine nous invite dans son univers sans tabou. Entre anecdotes hilarantes et réflexions sincères, elle déconstruit les clichés de la maternité et célèbre l’imperfection.

Informations pratiques

Placement libre, assis.

Réservation conseillée. .

Route Santik Beneat Espace Avel Vor Plougastel-Daoulas 29470 Finistère Bretagne +33 2 98 37 57 30

