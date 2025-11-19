BLANDINE LEHOUT – PARC DES EXPOS DE PENVILLERS Quimper

BLANDINE LEHOUT Début : 2026-02-21 à 20:00. Tarif : – euros.

213 PRODUCTIONS EN ACCORD AVEC POW POW POW PRESENTE : BLANDINE LEHOUTBlandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande… Jeunemaman, elle revendique l’image de la femme imparfaite.Ce qu’elle de´fend sur sce`ne,c’est la vie, la vraie, sans filtre, sans retouche.Voir Blandine sur sce`ne, c’est comme êtredans le salon de votre pote qui monopolise, certes, un peu l’attention mais avec qui on passe les meilleures soirées (inutile de préciser qui a écrit ce pitch). Elle passe en revue sa vie de couple et les difficulte´s des jeunes parents, parle des enfants moches, de savoir faire le deuil de sa vie d’avant, des pulsions criminelles que l’on peut avoir pour les moralisateurs, ou pour son propre conjoint, de son rapport a`la nourriture, de son double menton…Bref, Blandine livre un spectacle de´complexant, bourre´ d’autode´rision, d’ un peu de cynisme et de vannes percutantes

PARC DES EXPOS DE PENVILLERS 32 BIS, RUE STANG BIHAN 29000 Quimper 29