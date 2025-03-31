BLANDINE LEHOUT – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire

BLANDINE LEHOUT – RADIANT – BELLEVUE Caluire Et Cuire samedi 31 janvier 2026.

BLANDINE LEHOUT Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Blandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande… Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite.Ce qu’elle de´fend sur sce`ne, c’est la vie, la vraie, sans filtre, sans retouche. Voir Blandine sur scène, c’est comme être dans le salon de votre pote qui monopolise, certes, un peu l’attention mais avec qui on passe les meilleures soirées (inutile de préciser qui a écrit ce pitch).Elle passe en revue sa vie de couple et les difficulte´s des jeunes parents, parle des enfants moches, de savoir faire le deuil de sa vie d’avant, des pulsions criminelles que l’on peut avoir pour les moralisateurs, ou pour son propre conjoint, de son rapport a` la nourriture, de son double menton…Bref, Blandine livre un spectacle de´complexant, bourre´ d’autode´rision, d’un peu cynisme et de vannes percutantes.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

RADIANT – BELLEVUE 1 RUE JEAN MOULIN 69300 Caluire Et Cuire 69