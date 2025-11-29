Blandy enchanté un Noël en péril Place des Tours Blandy
Blandy enchanté un Noël en péril Place des Tours Blandy samedi 29 novembre 2025.
Blandy enchanté un Noël en péril
Place des Tours Château de Blandy les Tours Blandy Seine-et-Marne
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : Jeudi 2025-11-29 14:00:00
Début : Jeudi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-01-04 19:00:00
Date(s) :
2025-11-29 2025-12-20
Soyez embarqué dans la magie de Noël au château de Blandy et vivez un noël médiéval unique !
Place des Tours Château de Blandy les Tours Blandy 77115 Seine-et-Marne Île-de-France +33 1 60 59 17 80
English :
Embark on the magic of Christmas at Château de Blandy and experience a unique medieval Christmas!
German :
Lassen Sie sich in den Weihnachtszauber auf Schloss Blandy entführen und erleben Sie ein einzigartiges mittelalterliches Weihnachtsfest!
Italiano :
Lasciatevi coinvolgere dalla magia del Natale al Castello di Blandy e vivete un Natale medievale unico!
Espanol :
Déjese atrapar por la magia de la Navidad en el castillo de Blandy y viva una Navidad medieval única
L’événement Blandy enchanté un Noël en péril Blandy a été mis à jour le 2025-10-17 par Seine et Marne Attractivité