Blangy en fête ! Blangy-sur-Bresle
samedi 12 septembre 2026 · Blangy-sur-Bresle
Informations pratiques
Blangy-sur-Bresle
Blangy en fête !
Place Roger Thiebault Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12 2026-09-13
Le rendez-vous festif de la rentrée revient à Blangy-sur-Bresle pour un week-end d’animations, de musique et de convivialité !
Buvette et restauration sur place tout au long du week-end.
Inscription pour la braderie en mairie .
Un beau moment à partager en famille ou entre amis dans une ambiance festive et conviviale !
En centre-ville
> Samedi Dès 7h Foire à tout en centre-ville Emplacement gratuit sur réservation auprès de la mairie
> De 9h30 16h Vente de livres et documents à la BibOC
> 14h30 Prestation des majorettes
> 15h30 Parade des associations Blangeoises
Place Roger Thiebault
> 17h30 Démonstration de percussions (Maison des jeunes et Accueil de loisirs)
> 18h30-20h30 Bal Folk
> De 21h à 23h Concert des Vokaliz et Valou DJ
Fête foraine tout le weekend
> A partir de 19h Restauration et buvette
Dimanche 13 septembre
> Marché local en matinée
> De 14h à 15h Fanfare
> A partir de 15h Démonstration des majorettes
> De 15h à 18h Distribution de tickets de manège et goûter offert
> 15h Show du sosie de Matt Pokora et reprise de variétés françaises
Informations et réservation au 02 35 93 50 05 ou à contact@blangysurbresle.fr
Un beau moment à partager en famille ou entre amis dans une ambiance festive et conviviale ! .
Place Roger Thiebault Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 50 05 contact@blangysurbresle.fr
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English : Blangy en fête !
L’événement Blangy en fête ! Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Aumale Blangy
À voir aussi à Blangy-sur-Bresle (Seine-Maritime)
- Visite libre des expositions, Musée du verre, Blangy-sur-Bresle 19 septembre 2026
- Démonstration des souffleurs de verre, Musée du verre, Blangy-sur-Bresle 19 septembre 2026
- Visite guidée : promenade découverte « sur les traces du temps qui passe », Eglise Notre-Dame de la Délivrance, Blangy-sur-Bresle 19 septembre 2026