Informations pratiques

Blangy-sur-Bresle

Blangy en fête !

Place Roger Thiebault Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 14:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12 2026-09-13

Le rendez-vous festif de la rentrée revient à Blangy-sur-Bresle pour un week-end d’animations, de musique et de convivialité !

Buvette et restauration sur place tout au long du week-end.

Inscription pour la braderie en mairie .

Un beau moment à partager en famille ou entre amis dans une ambiance festive et conviviale !

En centre-ville

> Samedi Dès 7h Foire à tout en centre-ville Emplacement gratuit sur réservation auprès de la mairie

> De 9h30 16h Vente de livres et documents à la BibOC

> 14h30 Prestation des majorettes

> 15h30 Parade des associations Blangeoises

Place Roger Thiebault

> 17h30 Démonstration de percussions (Maison des jeunes et Accueil de loisirs)

> 18h30-20h30 Bal Folk

> De 21h à 23h Concert des Vokaliz et Valou DJ

Fête foraine tout le weekend

> A partir de 19h Restauration et buvette

Dimanche 13 septembre

> Marché local en matinée

> De 14h à 15h Fanfare

> A partir de 15h Démonstration des majorettes

> De 15h à 18h Distribution de tickets de manège et goûter offert

> 15h Show du sosie de Matt Pokora et reprise de variétés françaises

Informations et réservation au 02 35 93 50 05 ou à contact@blangysurbresle.fr

Un beau moment à partager en famille ou entre amis dans une ambiance festive et conviviale ! .

Place Roger Thiebault Blangy-sur-Bresle 76340 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 93 50 05 contact@blangysurbresle.fr

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English : Blangy en fête !

L’événement Blangy en fête ! Blangy-sur-Bresle a été mis à jour le 2026-08-18 par Office de tourisme Aumale Blangy