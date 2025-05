Blangy-le-Château en lumière – Blangy-le-Château, 16 mai 2025 07:00, Blangy-le-Château.

Calvados

Blangy-le-Château en lumière Village Blangy-le-Château Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-05-16

fin : 2025-05-18

Date(s) :

2025-05-16

Du vendredi 16 mai au dimanche 18 mai inclus, à la tombée de la nuit, se tiendra « Pierres en Lumières », une mise en valeur nocturne de notre patrimoine à travers une scénographie lumineuse. Les façades de la mairie, du lavoir, de l’ancienne gendarmerie, du presbytère, du logis seigneurial et de l’église seront ainsi sublimées par des projecteurs colorés.

Déambulation libre dans le village.

Du vendredi 16 mai au dimanche 18 mai inclus, à la tombée de la nuit, se tiendra « Pierres en Lumières », une mise en valeur nocturne de notre patrimoine à travers une scénographie lumineuse. Les façades de la mairie, du lavoir, de l’ancienne gendarmerie, du presbytère, du logis seigneurial et de l’église seront ainsi sublimées par des projecteurs colorés.

Déambulation libre dans le village. .

Village

Blangy-le-Château 14130 Calvados Normandie

English : Blangy-le-Château en lumière

From Friday May 16 to Sunday May 18 inclusive, « Pierres en Lumières » will be held at dusk, showcasing our heritage at night through illuminated scenography. The facades of the town hall, the wash-house, the former gendarmerie, the presbytery, the seigniorial dwelling and the church will be illuminated by colored spotlights.

Free to wander around the village.

German : Blangy-le-Château en lumière

Von Freitag, dem 16. Mai, bis einschließlich Sonntag, dem 18. Mai, findet bei Einbruch der Dunkelheit « Pierres en Lumières » statt, eine nächtliche Hervorhebung unseres Kulturerbes durch eine Lichtszenografie. Die Fassaden des Rathauses, des Waschhauses, der ehemaligen Gendarmerie, des Pfarrhauses, des Herrenhauses und der Kirche werden von farbigen Scheinwerfern erleuchtet.

Freie Wanderung durch das Dorf.

Italiano :

Da venerdì 16 maggio a domenica 18 maggio compresi, al calar della sera, si svolgerà « Pierres en Lumières » (Pietre in Luce), che metterà in mostra il nostro patrimonio di notte attraverso una serie di esposizioni luminose. Le facciate del municipio, del lavatoio, dell’ex gendarmeria, del presbiterio, della residenza signorile e della chiesa saranno illuminate da faretti colorati.

Possibilità di passeggiare liberamente per il villaggio.

Espanol :

Del viernes 16 de mayo al domingo 18 de mayo inclusive, al caer la noche, tendrá lugar « Pierres en Lumières » (Piedras en Luz), que mostrará nuestro patrimonio por la noche a través de una serie de espectáculos iluminados. Las fachadas del ayuntamiento, el lavadero, la antigua gendarmería, el presbiterio, la casa señorial y la iglesia se iluminarán con focos de colores.

Recorrido libre por el pueblo.

L’événement Blangy-le-Château en lumière Blangy-le-Château a été mis à jour le 2025-05-13 par OT Terre d’Auge Tourisme