Blanquette aux cèpes

Salle des Fêtes La Baume-de-Transit Drôme

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-11 12:15:00

fin : 2025-11-11 15:00:00

Date(s) :

2025-11-11

Cette année après la cérémonie à 10h30 au monuments aux morts et le vin d’honneur à la salle des fêtes, retrouvons nous autour d’une bonne blanquette de veau aux cèpes. N’hésitez pas à réserver auprès de l’amicale Baumoise du devoir de mémoire.

.

Salle des Fêtes La Baume-de-Transit 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 63 10 20

English :

This year, after the ceremony at 10:30 a.m. at the war memorial and the vin d’honneur at the salle des fêtes, let’s get together for a delicious blanquette de veau with porcini mushrooms. Don’t hesitate to make a reservation with the Amicale Baumoise du devoir de mémoire.

German :

In diesem Jahr treffen wir uns nach der Zeremonie um 10:30 Uhr am Kriegsdenkmal und dem Ehrenwein im Festsaal zu einer guten Kalbsblanquette mit Steinpilzen. Zögern Sie nicht, bei der Amicale Baumoise du devoir de mémoire zu reservieren.

Italiano :

Quest’anno, dopo la cerimonia delle 10.30 al monumento ai caduti e il vin d’honneur alla salle des fêtes, gusteremo una deliziosa blanquette di vitello con funghi porcini. Non esitate a prenotare presso l’Amicale Baumoise du devoir de mémoire.

Espanol :

Este año, tras la ceremonia de las 10.30 h en el memorial de guerra y el vin d’honneur en la salle des fêtes, degustaremos una deliciosa blanquette de ternera con setas porcini. No dudes en reservar en la Amicale Baumoise du devoir de mémoire.

L’événement Blanquette aux cèpes La Baume-de-Transit a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence