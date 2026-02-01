Blanzy en Mars en Famille Blanzy

Blanzy en Mars en Famille

À la salle EVA, à la médiathèque et dans les bars Blanzy Saône-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-15 14:00:00

fin : 2026-03-04 16:00:00

Date(s) :

2026-02-15 2026-03-01 2026-03-03 2026-03-04 2026-03-05 2026-03-07 2026-03-08 2026-03-10 2026-03-11 2026-03-12 2026-03-14 2026-03-17 2026-03-18 2026-03-21 2026-03-22 2026-03-27 2026-03-28

Pour la nouvelle édition de Blanzy en mars en famille, la Ville de Blanzy vous invite à partager des moments de convivialité, de culture et de découverte en famille. Depuis 2009, ce festival annuel est devenu un rendez-vous fédérateur, où musique, théâtre, expositions et animations s’adressent à tous les publics.

Au programme des concerts variés, des spectacles pour petits et grands, une exposition et bien d’autres surprises, portés par l’énergie des associations locales et des services municipaux. Comme le souligne Monsieur le maire, Hervé Mazurek, chaque événement est une invitation à s’évader, à s’émouvoir et à partager des moments inoubliables .

Blanzy vibre en mars, et vous ? .

Blanzy 71450 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

