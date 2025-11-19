Blard – visite du site de production Blard Pont-Audemer

Blard – visite du site de production Blard Pont-Audemer mercredi 19 novembre 2025.

Début : 2025-11-19T09:00:00 – 2025-11-19T10:30:00

Dans le cadre des Semaines de l’Industrie, l’entreprise Blard ouvre exceptionnellement les portes de son site de production. Une occasion unique de découvrir de l’intérieur un acteur majeur de l’assainissement et de l’environnement, et de mieux comprendre ses savoir-faire.

Au programme :

– La découverte des produits et solutions Blard qui contribuent chaque jour à l’amélioration de la qualité de vie et à la préservation de l’environnement.

– Une immersion au cœur de l’usine pour observer les différentes étapes de production.

– La rencontre avec les équipes et la présentation des 20 métiers qui font la richesse et la diversité de l’entreprise.

Deux créneaux de visite sont proposés :

Mercredi 19 novembre de 9h à 10h30

Jeudi 20 novembre de 9h à 10h30

Ces visites s’inscrivent dans la volonté de Blard de partager son expertise, de susciter des vocations et de mettre en lumière l’importance de l’industrie dans notre quotidien.

Blard 42 quai de la ruelle 27500 pont audemer Pont-Audemer 27500 Pont-Audemer Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « j.jodts@blard.fr »}]

