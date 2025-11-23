BLASCO #DARON Sète

BLASCO #DARON

27 avenue Victor Hugo Sète Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-11

Un one man show à voir en famille !

Un one man show à voir en famille !Comment élever un ado de la génération Tiktok et 4DX , quand soi-même, on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ?Un peu réac et franchement dépassé par cette société qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’être un bon papa et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères. Genre en gros, mon daron, il est trop en PLS avec moi.Miskine, ça swipe trop vite pour lui. C’est trop un boomer avec ses conseils éclatés au sol ; genre il se prend trop pour un coach de vie, c’est abusé, ça se fait trop pas de ouf ! #Daron une story à liker et à partager en famille .

27 avenue Victor Hugo Sète 34200 Hérault Occitanie +33 7 64 17 96 13 contact@cafetheatresete.com

English :

A one-man show for the whole family!

German :

Eine One-Man-Show für die ganze Familie!

Italiano :

Un one-man show per tutta la famiglia!

Espanol :

¡Un espectáculo unipersonal para toda la familia!

