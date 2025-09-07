Blasio-Redorici Piano Duo: Gianluca Blasio (piano, secondo) – Lisa Redorici (piano, primo) Église Saint-Merry Paris
Le piano duo Blasio-Redorici est un jeune ensemble de musique de chambre né au sein de l’Académie internationale “Incontri con il Maestro” d’Imola, où il a obtenu son diplôme de musique de chambre sous la direction de Nazzareno Carusi. Il est formé par les pianistes Gianluca Blasio et Lisa Redorici. Son activité en concert, décrite comme «une grande sensibilité» (S. Möller, Vienne, 2023) et «un grand équilibre et une grande compréhension» (M. Cerrito, Naples, 2022), s’est déjà produit pour diverses réalités musicales en Italie (Association Ippogrifo en Torino; Magazzino Musica, Casa Verdi et PalinSesto en Milano; Conservatoire “Vecchi Tonelli” en Modena; Théâtre Alighieri en Ravenna; Sala Biagi en Bologna; Teatro di Marcello en Roma; Théâtre Garibaldi en Santa Maria Capua Vetere; Université “Federico II”, Chartreuse et Musée de San Martino, Musée Filangieri, Théâtre Bolivar à Napoli) et à l’étranger (Gesellschaft für Musiktheater et Verein Take 5 en Wien; Shigeru Kawai Center en Madrid et Fundación Eutherpe en León; Kammermusik L’écritoire à Berlin). Les deux pianistes ont été invités à l’émission “Crescendo” de Radio Banda Larga, où ils ont notamment abordé divers aspects de leur collaboration, qui s’est récemment étendue au domaine de la recherche sur le répertoire pour piano à quatre mains par le biais de conférences et de concerts aux départements de patrimoine culturel et de musicologie de l’Université “Federico II” de Napoli et de l’Università de Pavia. Leur premier album de musique pour piano à quatre mains italienne du début du XXe siècle devrait sortir en 2025, avec notamment un enregistrement en première mondiale dédié au compositeur napolitain Mario Pilati.
Le piano à quatre mains en Italie et en France de la Belle Époque aux Années folles
Le dimanche 07 septembre 2025
de 16h00 à 18h00
gratuit
Entrée libre – Participation libre
Tout public.
Église Saint-Merry 78 rue Saint-Martin 75004 Paris
