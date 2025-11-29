BLASPH?M SHAKE POINT Nantes

BLASPH?M SHAKE POINT Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 23:59

Gratuit : oui Tout public

Blasphem est un collectif Techno Nantais composé de 3 DJ et producteurs et d’une DA : Mrgx, Melvyn, Wimt et Praxiis.Après une fête de la musique réussie, le Shake Point et Blasphem se réassocient pour une piqûre de rappel à l’étage. Plusieurs sets bouillants sont prévus !https://www.instagram.com/collectif.blasphem/

SHAKE POINT Nantes 44000