Blasted Dragshow Bar Les LimogEs Limoges

Blasted Dragshow

Bar Les LimogEs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Le bar limougeaud accueille le drag-show BLASTED. Vous pourrez profiter d’une ambiance festive en compagnie de drags et créatures. Deux DJs sets se succèderont au cours de la soirée.

