Blasted Dragshow Bar Les LimogEs Limoges
Blasted Dragshow Bar Les LimogEs Limoges samedi 10 janvier 2026.
Blasted Dragshow
Bar Les LimogEs 10 Rue du Temple Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10
Date(s) :
2026-01-10
Le bar limougeaud accueille le drag-show BLASTED. Vous pourrez profiter d’une ambiance festive en compagnie de drags et créatures. Deux DJs sets se succèderont au cours de la soirée.
Informations complémentaires auprès des organisateurs (en lien). .
Bar Les LimogEs 10 Rue du Temple Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 03 48 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Blasted Dragshow
L’événement Blasted Dragshow Limoges a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Limoges Métropole