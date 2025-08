BlauBird en concert, spectacle en audiodescription Salle Paul Fort Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-09 20:30 –

Gratuit : non 17 € à 22 € Adulte

Après une année de recherches et de résidences, à La Bouche d’Air notamment, elle s’entoure de musiciens solistes aux influences diverses, aux confluents des musiques du monde, du folk, du jazz et du classique, pour venir chanter ses chansons et créer le sillon vers son prochain album (prévu en 2026). BlauBird nous offre ici un voyage électro-acoustique, une odyssée musicale lumineuse où les langues s’étreignent et cohabitent amoureusement : le yiddish, l’allemand, le français, l’anglais, l’espagnol et l’arabe.Laure Slabiak : voix, pianoOlivier Slabiak : violonRémi Fox : saxophonesNicolas Beck : tarhuBastian Pfefferli : percussions et batterieSpectacle proposé en audiodescription, en partenariat avec Pick Up Production

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000