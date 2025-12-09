BlauBird en concert, spectacle en audiodescription Salle Paul Fort Nantes Nantes

BlauBird en concert, spectacle en audiodescription Mardi 9 décembre, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

17 € à 22 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-09T20:30:00 – 2025-12-09T22:30:00

Fin : 2025-12-09T20:30:00 – 2025-12-09T22:30:00

Après une année de recherches et de résidences, à La Bouche d’Air notamment, elle s’entoure de musiciens solistes aux influences diverses, aux confluents des musiques du monde, du folk, du jazz et du classique, pour venir chanter ses chansons et créer le sillon vers son prochain album (prévu en 2026). BlauBird nous offre ici un voyage électro-acoustique, une odyssée musicale lumineuse où les langues s’étreignent et cohabitent amoureusement : le yiddish, l’allemand, le français, l’anglais, l’espagnol et l’arabe.

Laure Slabiak : voix, piano

Olivier Slabiak : violon

Rémi Fox : saxophones

Nicolas Beck : tarhu

Bastian Pfefferli : percussions et batterie

Spectacle proposé en audiodescription, en partenariat avec Pick Up Production

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labouchedair.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.blaubird.com »}]

BlauBird puise dans ses figures tutélaires confiance et bienveillance pour écrire ses compositions et nous emmène des confins de l’Europe de l’Est aux jardins suspendus d’Orient. chanson nantes

© Patrick Swirc