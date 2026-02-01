Blaz An Douar Le goût de la terre Place Sainte-Anne Trégastel
Blaz An Douar Le goût de la terre Place Sainte-Anne Trégastel dimanche 22 février 2026.
Blaz An Douar Le goût de la terre
Place Sainte-Anne Centre des congrès Trégastel Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-22 15:00:00
2026-02-22
La troupe de théâtre » Ar Vro Bagan » vient nous présenter leurs nouvelle pièce de théâtre » Blaz An Douar/ Le goût de la Terre »qui retrace l’histoire de l’agriculture en Bretagne depuis la 2ème guerre mondiale jusqu’à nos jours. .
Place Sainte-Anne Centre des congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 38 61 80
