Blaz An Douar Le goût de la terre Place Sainte-Anne Trégastel

Blaz An Douar Le goût de la terre

Place Sainte-Anne Centre des congrès Trégastel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 15:00:00

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22

La troupe de théâtre » Ar Vro Bagan » vient nous présenter leurs nouvelle pièce de théâtre » Blaz An Douar/ Le goût de la Terre »qui retrace l’histoire de l’agriculture en Bretagne depuis la 2ème guerre mondiale jusqu’à nos jours. .

Place Sainte-Anne Centre des congrès Trégastel 22730 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 38 61 80

