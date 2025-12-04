Blême électro-slam La Cordo Romans-sur-Isère

Blême électro-slam

La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 19:00:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Chanter clair dans un monde flou. Blême, c’est la collision d’un poète et d’un architecte sonore. Un spoken word brut, porté par des beats froids, des nappes électroniques sombres et des éclats de rage.

.

La Cordo 3 Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 00 40 accueilbilletterie@lacordo.com

English :

Singing clearly in a blurred world. Blême is the collision of a poet and a sound architect. A raw spoken word, carried by cold beats, dark electronic layers and bursts of rage.

German :

Klares Singen in einer verschwommenen Welt. Blême ist die Kollision eines Dichters und eines Klangarchitekten. Ein rohes Spoken Word, das von kalten Beats, dunklen elektronischen Flächen und Wutausbrüchen getragen wird.

Italiano :

Cantare con chiarezza in un mondo sfocato. Blême è la collisione tra un poeta e un architetto del suono. Uno spoken word crudo, guidato da beat freddi, strati elettronici oscuri e esplosioni di rabbia.

Espanol :

Cantar claro en un mundo borroso. Blême es la colisión de un poeta y un arquitecto sonoro. Una palabra hablada en bruto, impulsada por ritmos fríos, capas electrónicas oscuras y estallidos de rabia.

L’événement Blême électro-slam Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-11-08 par Valence Romans Tourisme