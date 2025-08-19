Blénod Comédy Club Charly Nyobe Salle Jean Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Blénod Comédy Club Charly Nyobe

Salle Jean Vilar 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-17 20:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

CHARLY NYOBE PLUS RIEN NE VOUS CHOQUE

Edmund Burke disait L’habitude nous réconcilie avec tout .

Le problème c’est qu’on vit dans un monde où chaque jour apporte son lot de mauvaises nouvelles. Et vous êtes tellement habitués que plus rien ne vous choque.

Comédien dans les films Les Segpa, 1 et 2, Charly est aussi un stand-upper qui officie sur les scènes de France depuis plus de 10 ans (Jamel Comedy Club, Festival de Montreux, Paname Comedy Club).

Excellent observateur, il viendra vous parler de notre belle Planète Terre et ses atouts Covid, inflation, folie, climat, éducation, conflit, injustice… et bien d’autres. De toute façon, plus rien ne vous choque, alors autant en rire.Tout public

25 .

Salle Jean Vilar 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 94 08 billetterie@cornolti-production.com

English :

CHARLY NYOBE ? NOTHING SHOCKS YOU ANYMORE

Edmund Burke said: « Habit reconciles us to everything ».

The problem is that we live in a world where every day brings its share of bad news. And you’re so used to it that nothing shocks you anymore.

An actor in the films Les Segpa, 1 and 2, Charly is also a stand-upper who has been performing on French stages for over 10 years (Jamel Comedy Club, Montreux Festival, Paname Comedy Club).

An excellent observer, he’ll talk to you about our beautiful Planet Earth and its assets: Covid, inflation, madness, climate, education, conflict, injustice… and much more. Anyway, nothing shocks you anymore, so you might as well laugh.

German :

CHARLY NYOBE ? NICHTS SCHOCKIERT SIE MEHR

Edmund Burke sagte: « Die Gewohnheit versöhnt uns mit allem ».

Das Problem ist, dass wir in einer Welt leben, in der jeder Tag eine Menge schlechter Nachrichten mit sich bringt. Und Sie sind so sehr daran gewöhnt, dass Sie nichts mehr schockiert.

Charly, der in den Filmen Les Segpa, 1 und 2 mitspielte, ist auch ein Stand-Upper, der seit über zehn Jahren auf den Bühnen Frankreichs steht (Jamel Comedy Club, Montreux Festival, Paname Comedy Club).

Er ist ein ausgezeichneter Beobachter und wird Ihnen von unserem schönen Planeten Erde und seinen Vorzügen erzählen: Covid, Inflation, Wahnsinn, Klima, Bildung, Konflikte, Ungerechtigkeit… und vieles mehr. Sie sind ohnehin durch nichts mehr schockiert, also können Sie auch gleich darüber lachen.

Italiano :

CHARLY NYOBE ? NIENTE PIÙ TI SCONVOLGE

Edmund Burke disse: « L’abitudine ci riconcilia con tutto ».

Il problema è che viviamo in un mondo in cui ogni giorno porta la sua parte di cattive notizie. E siamo talmente abituati che nulla ci sconvolge più.

Attore nei film Les Segpa, 1 e 2, Charly è anche un cabarettista che si esibisce sui palcoscenici francesi da oltre 10 anni (Jamel Comedy Club, Montreux Festival, Paname Comedy Club).

Eccellente osservatore, vi parlerà del nostro bel Pianeta Terra e dei suoi beni: Covid, inflazione, follia, clima, educazione, conflitti, ingiustizie… e molto altro ancora. In ogni caso, nulla vi sconvolge più, quindi tanto vale farsi una risata.

Espanol :

CHARLY NYOBE ? YA NADA TE SORPRENDE

Edmund Burke dijo: « El hábito nos reconcilia con todo ».

El problema es que vivimos en un mundo en el que cada día trae su ración de malas noticias. Y uno está tan acostumbrado que ya nada le choca.

Actor en las películas Les Segpa, 1 y 2, Charly es también un monologuista que lleva más de 10 años actuando en escenarios franceses (Jamel Comedy Club, Festival de Montreux, Paname Comedy Club).

Excelente observador, les hablará de nuestro hermoso Planeta Tierra y de sus bienes: Covid, inflación, locura, clima, educación, conflicto, injusticia… y mucho más. En fin, ya nada le escandaliza, así que más vale echarse unas risas.

