Blénod Comédy Club Chicandier et Mathou Cann Ciné Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Blénod Comédy Club Chicandier et Mathou Cann

Ciné Vilar 3 rue Saint-Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Jeudi Jeudi 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-02

2026-04-02

CHICANDIER & MATHOU CANN INTERDIT AU PUBLIC

Mathou et Chicandier remontent sur scène après deux ans d’absence. Ils reviennent pour faire le ménage, ou tout salir, à vous de voir.

Jouant leurs propres rôles ainsi que des personnages, ils dressent le tableau de notre époque sans prendre de pincettes. Tout le monde en prend pour son grade car comme ils disent, la connerie est une pandémie mondiale.

Âmes sensibles, wokistes et pousse-mégots s’abstenir. Pour tous les autres, redressez vos sièges et attachez vos ceintures, le décollage est imminent.Adultes

Ciné Vilar 3 rue Saint-Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 94 08 billetterie@cornolti-production.com

English :

CHICANDIER & MATHOU CANN ? CLOSED TO THE PUBLIC

Mathou and Chicandier are back on stage after a two-year absence. They’re back to clean up, or dirty up, it’s up to you.

Playing themselves and other characters, they paint a candid picture of our times. Everyone gets a kick out of it, because as they say, bullshit is a global pandemic.

Sensitive souls, wokists and vegetarian pushers please refrain. For all others, straighten your seats and fasten your seatbelts, liftoff is imminent.

