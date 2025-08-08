Blénod Comédy Club Eleonore Bauer Salle Jean Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Blénod Comédy Club Eleonore Bauer

Salle Jean Vilar 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-02-13 20:30:00

2026-02-13

ELEONORE BAUER ONE WOMAN SHOW

« Bauer a pris cher », tout est dans le titre !

Après l’immense succès de ses pièces de théâtres qui ont réuni des millions de spectateurs, Eléonore Bauer revient au one woman show pour votre plus grand plaisir.

Si elle n’a pas dormi depuis 4 ans avec la naissance de ses 2 filles, ses vannes, elles, sont toujours aussi percutantes. Si vous aussi vous avez envie de vous allonger dans votre caddie, de boire un verre et de tout lâcher ;)

Venez en rire avec elle !Tout public

Salle Jean Vilar 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 94 08 billetterie@cornolti-production.com

English :

ELEONORE BAUER ? ONE WOMAN SHOW

« Bauer a pris cher » it’s all in the title!

After the huge success of her plays, which drew millions of spectators, Eléonore Bauer returns to the one woman show for your great pleasure.

She may not have slept in 4 years with the birth of her 2 daughters, but her jokes are as hard-hitting as ever. If you too feel like lying back in your shopping cart, having a drink and letting it all hang out ;)

Come and have a laugh with her!

German :

ELEONORE BAUER ? ONE WOMAN SHOW

« Bauer ist teuer zu stehen gekommen » alles im Titel!

Nach dem großen Erfolg ihrer Theaterstücke, die Millionen von Zuschauern begeistert haben, kehrt Eleonore Bauer zu Ihrem Vergnügen zur One-Woman-Show zurück.

Auch wenn sie wegen der Geburt ihrer beiden Töchter seit vier Jahren nicht mehr geschlafen hat, sind ihre Witze immer noch genauso schlagkräftig. Wenn Sie auch Lust haben, sich in Ihren Einkaufswagen zu legen, ein Glas zu trinken und alles loszulassen ;)

Kommen Sie und lachen Sie mit ihr darüber!

Italiano :

ELEONORE BAUER ? SPETTACOLO DI UNA DONNA

« Bauer a pris cher » è tutto nel titolo!

Dopo il grande successo delle sue opere teatrali, che hanno attirato milioni di spettatori, Eléonore Bauer torna con un one-woman-show per deliziarvi.

Forse non ha dormito per 4 anni a causa della nascita delle sue due figlie, ma le sue battute sono più incisive che mai. Se anche voi avete voglia di sdraiarvi nel vostro carrello della spesa, bere qualcosa e lasciarvi andare ;)

Venite a ridere con lei!

Espanol :

ELEONORE BAUER ? ESPECTÁCULO PARA UNA MUJER

« Bauer a pris cher » ¡todo está en el título!

Tras el gran éxito de sus obras de teatro, que atrajeron a millones de espectadores, Eléonore Bauer vuelve con un espectáculo en solitario para deleitarle.

Puede que no haya dormido en 4 años con el nacimiento de sus 2 hijas, pero sus chistes siguen siendo tan contundentes como siempre. Si a usted también le apetece tumbarse en el carrito de la compra, tomar una copa y dejarse llevar ;)

¡Ven y ríete con ella!

