Blénod Comedy Club Kody Salle Jean Vilar Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Blénod Comedy Club Kody

Salle Jean Vilar 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-03-21 20:30:00

KODY ÉVOLUÉ

Kody est en pleine quête d’évolution mais avoue ne pas se connaître totalement.

Pour y remédier, il propose au public de le rejoindre dans son voyage à travers ses souvenirs et ses rêves où se croisent des personnages loufoques rencontrés tout au long de sa vie.

Des pasteurs congolais 2.0 aux stars de la rumba congolaise et de la trap , des stars de cinéma de son enfance aux Comedy clubs américains, de son père diplomate aux restes de la colonisation…

Entre éclats de rire et éclats de vie, Kody vous propulse dans un monde où le passé murmure à l’avenir et où chaque instant réinvente la réalité.Tout public

Salle Jean Vilar 3 rue Saint Epvre Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 94 08 billetterie@cornolti-production.com

English :

KODY ? EVOLVED

Kody is on a quest to evolve, but admits he doesn?t know himself completely.

To remedy this, he invites the audience to join him on a journey through his memories and dreams, where he encounters zany characters he has met throughout his life.

From Congolese pastors 2.0 to Congolese rumba and trap stars, from the movie stars of his childhood to American comedy clubs, from his diplomat father to the remnants of colonization?

Between bursts of laughter and bursts of life, Kody propels you into a world where the past whispers to the future and every moment reinvents reality.

German :

KODY ? ENTWICKELT

Kody ist auf der Suche nach seiner Entwicklung, gibt aber zu, dass er sich selbst nicht vollständig kennt.

Um das zu ändern, lädt er das Publikum ein, ihn auf seiner Reise durch seine Erinnerungen und Träume zu begleiten, auf der er viele verrückte Charaktere trifft, die ihm im Laufe seines Lebens begegnet sind.

Von den kongolesischen Pastoren 2.0 bis zu den Stars der kongolesischen Rumba und des Trap, von den Filmstars seiner Kindheit bis zu den amerikanischen Comedy-Clubs, von seinem Vater als Diplomat bis zu den Überresten der Kolonialzeit?

Zwischen Lachsalven und Lebenssprüchen katapultiert Kody Sie in eine Welt, in der die Vergangenheit der Zukunft zuflüstert und jeder Augenblick die Realität neu erfindet.

Italiano :

KODY ? EVOLUTO

Kody sta cercando di evolversi, ma ammette di non conoscere completamente se stesso.

Per rimediare, invita il pubblico a unirsi a lui in un viaggio attraverso i suoi ricordi e i suoi sogni, dove incontra i personaggi bizzarri che ha conosciuto nel corso della sua vita.

Dai pastori congolesi 2.0 alle star congolesi della rumba e della trap, dalle star del cinema della sua infanzia ai comedy club americani, dal padre diplomatico ai resti della colonizzazione?

Tra scoppi di risate ed esplosioni di vita, Kody vi proietta in un mondo in cui il passato sussurra al futuro e ogni momento reinventa la realtà.

Espanol :

KODY ? EVOLUCIÓN

Kody busca evolucionar, pero admite que no se conoce del todo.

Para remediarlo, invita al público a acompañarle en un viaje a través de sus recuerdos y sueños, donde se encuentra con los disparatados personajes que ha conocido a lo largo de su vida.

De los pastores congoleños 2.0 a las estrellas de la rumba y el trap congoleños, de las estrellas de cine de su infancia a los clubes de comedia estadounidenses, de su padre diplomático a los vestigios de la colonización?

Entre carcajadas y estallidos de vida, Kody te propulsa a un mundo donde el pasado susurra al futuro y cada momento reinventa la realidad.

