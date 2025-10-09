Bléré Opéra de Poche #10 Bléré

18B Quai Bellevue Bléré Indre-et-Loire

Début : Dimanche 2025-10-09

fin : 2025-10-12

2025-10-09

La 10e édition de Bléré Opéra de Poche se déroulera au Hangar, 18 bis quai Bellevue, du 9 au 12 octobre. Jeudi 9 octobre à 20 h, un Concert d’automne mettra en avant de jeunes talents dans le cadre des rendez-vous Off des Concerts d’automne. Vendredi 10 octobre à 20 h, la compagnie Les Grooms présentera une version décalée et accessible du Roi Arthur de Purcell, mêlant humour, théâtre et excellence musicale. Samedi 11 octobre à 20 h, dès 8 ans, le spectacle Lalilo du compositeur Christopher Lacassagne proposera un conte musical fantastique entre poésie, liberté et différence. Dimanche 12 octobre à 15 h, l’Orchestre d’Harmonie de Bléré interprétera Les tableaux d’une exposition de Moussorgski, dans l’orchestration de Maurice Ravel, un rendez-vous gratuit.

18B Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

English :

Experience music in Bléré from Thursday October 10 to Sunday October 13 with Bléré Opéra de Poche at Le Hangar, 18b quai Bellevue!

The concert costs 14 euros for adults, and is free (on presentation of proof) for under-18s, jobseekers and disabled persons.

German :

Erleben Sie Musik in Bléré von Donnerstag, den 10. bis Sonntag, den 13. Oktober mit Bléré Opéra de Poche im Hangar, 18b quai Bellevue!

Das Konzert kostet 14 Euro für Erwachsene und ist für Personen unter 18 Jahren, Arbeitssuchende und Menschen mit Behinderung kostenlos (gegen Vorlage eines Nachweis

Italiano :

Vivete la musica a Bléré da giovedì 10 a domenica 13 ottobre con la Bléré Opéra de Poche all’Hangar, 18b quai Bellevue!

Il concerto costa 14 euro per gli adulti ed è gratuito (dietro presentazione di un documento) per i minori di 18 anni, le persone in cerca di lavoro e i disabili.

Espanol :

¡Viva la música en Bléré del jueves 10 al domingo 13 de octubre con Bléré Opéra de Poche en Le Hangar, 18b quai Bellevue!

El concierto cuesta 14 euros para los adultos, y es gratuito (previa presentación de un justificante) para los menores de 18 años, los solicitantes de empleo y las personas con

