Informations pratiques

Bléré

Bléré Opéra de Poche #11

18B Quai Bellevue Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-08

Le Bléré Opéra de Poche #11 s’installe au Hangar du 8 au 11 octobre ! Découvrez 4 jours de spectacles vivants mêlant art lyrique, comédie et musique symphonique. Un événement accessible à tous ! Billetterie sur place chaque soir.

BLÉRÉ OPÉRA DE POCHE #11

Le festival revient au Hangar du 8 au 11 octobre ! Suivez l’actualité sur la page Bléré Opéra de Poche.

AU PROGRAMME :

• Jeu. 8 (20h) : « Billets doux » (J. Girerd, M. Perrin, J. Gandois) — Grands airs d’opéra et textes poétiques.

• Ven. 9 (20h) : « La Serva Padrona » (Cie Les Pêchus) — Farce baroque joyeuse inspirée de la commedia dell’arte.

• Sam. 10 (20h) : « La Vie Parisienne » (Cie Accord Parfait) — L’esprit pétillant d’Offenbach et ses cancans.

• Dim. 11 (15h) : « Échos du Nord » (OHB) — Voyage symphonique scandinave (Peer Gynt, Finlandia).

INFOS PRATIQUES :

Lieu : Le Hangar (18B Quai Bellevue, Bléré)

Tarifs : 14 € / soir | Pass : 2j (24 €) – 3j (30 €) | Gratuit -18 ans, demandeurs d’emploi, PSH (sur justificatif). Dimanche gratuit.

Billetterie s .

18B Quai Bellevue Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 30 81 81 communication@ville-blere.fr

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English :

Experience music in Bléré from Thursday October 10 to Sunday October 13 with Bléré Opéra de Poche at Le Hangar, 18b quai Bellevue!

The concert costs 14 euros for adults, and is free (on presentation of proof) for under-18s, jobseekers and disabled persons.

L’événement Bléré Opéra de Poche #11 Bléré a été mis à jour le 2026-09-10 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER