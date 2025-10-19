Blesle, site clunisien Église Saint-Pierre Blesle

Blesle, site clunisien Église Saint-Pierre Blesle dimanche 19 octobre 2025.

Blesle, site clunisien Dimanche 19 octobre, 14h00 Église Saint-Pierre Cantal

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T15:30:00

Fin : 2025-10-19T14:00:00 – 2025-10-19T15:30:00

En compagnie d’une guide conférencière du Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier, partez à la découverte de l’histoire de l’abbaye Saint-Pierre de Blesle. Fondé au IXe siècle, ce monastère de femmes devient l’un des plus importants d’Auvergne.

Sur le parvis de l’église de Blesle

En partenariat avec le Pays d’art et d’histoire de Saint-Flour Communauté

Église Saint-Pierre Place de l’Eglise, 43450 Blesle, France Blesle 43450 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes Edifice roman remontant à la première époque pour la nef, les transepts et ce qui reste du clocher ; de la seconde pour le choeur. Une vaste abside a englobé l’abside et les deux absidioles de l’église primitive, nécessitant le prolongement des bras du transept. Les deux piles orientales du clocher sont restées emboîtées dans cet ensemble qui ne fut pas achevé. Du clocher central ne subsiste que la base carrée.

©Pays d’art et d’histoire du Haut-Allier