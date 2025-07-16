Bleu Abbeville

Bleu

rue du moulin Quignon Abbeville Somme

Tarif : 2 – 2 – 5 EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 10:00:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Bleu est née avec de grands yeux ouverts, bleus, prêts à engloutir le monde. Bleu joue, sur la plage, grandit, bercée par les histoires de la mer. L’enfance de Bleu va être bouleversée par le départ de son Papa et la peur qui s’immisce dans son quotidien. Jusqu’au jour où Bleu et sa Maman doivent quitter leur village…

En abordant le thème de l’exil, l’histoire de Bleu fait écho à une terrible actualité. Le spectacle vivant a cette force de pouvoir aborder les côtés les plus sombres de l’humanité avec poésie et distanciation et Bleu laisse la part belle à l’imaginaire et à la légèreté.

livre concert signé en LSF

Bleu est née avec de grands yeux ouverts, bleus, prêts à engloutir le monde. Bleu joue, sur la plage, grandit, bercée par les histoires de la mer. L’enfance de Bleu va être bouleversée par le départ de son Papa et la peur qui s’immisce dans son quotidien. Jusqu’au jour où Bleu et sa Maman doivent quitter leur village…

En abordant le thème de l’exil, l’histoire de Bleu fait écho à une terrible actualité. Le spectacle vivant a cette force de pouvoir aborder les côtés les plus sombres de l’humanité avec poésie et distanciation et Bleu laisse la part belle à l’imaginaire et à la légèreté.

livre concert signé en LSF .

rue du moulin Quignon Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 2 22 20 26 80

English :

Bleu was born with big, open blue eyes, ready to swallow the world. Bleu plays on the beach and grows up lulled by stories of the sea. Bleu’s childhood is disrupted by the departure of his Dad and the fear that intrudes into his daily life. Until the day Bleu and his Mum have to leave their village?

By tackling the theme of exile, Bleu’s story echoes a terrible topicality. Live performance has the power to tackle the darkest sides of humanity with poetry and distance, and Bleu leaves plenty of room for imagination and light-heartedness.

concert book signed in LSF

German :

Bleu wird mit großen, offenen, blauen Augen geboren, die bereit sind, die Welt zu verschlingen. Bleu spielt, am Strand, wächst auf, eingelullt von den Geschichten des Meeres. Die Kindheit von Bleu wird durch den Weggang ihres Papas und die Angst, die sich in ihren Alltag einschleicht, erschüttert. Bis zu dem Tag, an dem Bleu und seine Mama ihr Dorf verlassen müssen?

Die Geschichte von Bleu, die das Thema Exil aufgreift, ist ein Echo auf eine schreckliche Aktualität. Die darstellende Kunst hat die Kraft, die dunkelsten Seiten der Menschheit mit Poesie und Distanzierung anzusprechen, und Bleu lässt viel Raum für Fantasie und Leichtigkeit.

signiertes Konzertbuch in LSF

Italiano :

Bleu è nato con grandi occhi blu aperti, pronti a inghiottire il mondo. Bleu gioca sulla spiaggia e cresce cullato dalle storie di mare. L’infanzia di Bleu viene stravolta dalla partenza del padre e dalla paura che interferisce nella sua vita quotidiana. Fino al giorno in cui Bleu e sua madre dovranno lasciare il loro villaggio?

Affrontando il tema dell’esilio, la storia di Bleu riecheggia un terribile evento attuale. Lo spettacolo dal vivo ha il potere di affrontare i lati più oscuri dell’umanità con poesia e distanza, e Bleu lascia ampio spazio all’immaginazione e alla leggerezza.

libro concerto firmato a LSF

Espanol :

Bleu nació con unos grandes ojos azules abiertos, dispuestos a tragarse el mundo. Bleu juega en la playa y crece arrullado por las historias del mar. La infancia de Bleu da un vuelco con la marcha de su padre y el miedo que interfiere en su vida cotidiana. Hasta el día en que Bleu y su madre tienen que abandonar su pueblo..

Al abordar el tema del exilio, la historia de Bleu se hace eco de un terrible acontecimiento de actualidad. El espectáculo en vivo tiene el poder de abordar los aspectos más oscuros de la humanidad con poesía y distancia, y Bleu deja mucho espacio para la imaginación y la ligereza.

libro concierto firmado en LSF

L’événement Bleu Abbeville a été mis à jour le 2025-07-16 par OT DE LA BAIE DE SOMME