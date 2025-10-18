Bleu argentique, photographie avec un Brownie E Musée départemental Arles Antique Arles

Bleu argentique, photographie avec un Brownie E 18 et 19 octobre Musée départemental Arles Antique Bouches-du-Rhône

100€ pour 2 journées (matériel et tirages compris)

Début : 2025-10-18T09:30:00+01:00 – 2025-10-18T17:00:00+01:00

Fin : 2025-10-19T09:30:00+01:00 – 2025-10-19T17:00:00+01:00

Ce stage est une invitation à porter un regard photographique comme un lien entre passé et présent.

Apport artistique et technique (utilisation du Brownie E, prise de vue, développement à la chambre) avec David Pinzón, photographe.

Pique-nique tiré du sac si repas avec l’artiste au musée (pause-déjeuner d’1h)

Nombre limité de participants

Musée départemental Arles Antique Musée départemental Arles Antique Arles 13200 Barriol Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Prendre le temps d’observer et de percevoir l’architecture du musée bleu puis saisir l’instant grâce à un appareil photographique emblématique du XXᵉ siècle : le Brownie E. Brownie E stage photo

