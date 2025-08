BLEU BRASSENS LA MALLE À MALICES Béziers

BLEU BRASSENS LA MALLE À MALICES Béziers samedi 13 septembre 2025.

BLEU BRASSENS LA MALLE À MALICES

Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13 2025-09-21

Une malle pleine d’objets personnels retrace le parcours du peintre Pierre François. Une histoire sensible racontée par sa fille dans une performance vivante.

À travers une malle remplie d’objets, Isabelle François retrace la vie et l’univers de son père, le peintre Pierre François. Photos, dessins, livres et souvenirs défilent dans une conférence vivante et poétique, dévoilant un héritage artistique intime, et invitant à découvrir les coulisses de la création à travers une narration pleine d’émotion. .

Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50

English :

A trunk full of personal objects traces the career of painter Pierre François. A sensitive story told by his daughter in a lively performance.

German :

Ein Koffer voller persönlicher Gegenstände zeichnet den Lebensweg des Malers Pierre François nach. Eine sensible Geschichte, die von seiner Tochter in einer lebendigen Performance erzählt wird.

Italiano :

Un baule pieno di oggetti personali ripercorre la carriera del pittore Pierre François. Una storia delicata raccontata dalla figlia in uno spettacolo vivace.

Espanol :

Un baúl lleno de objetos personales recorre la carrera del pintor Pierre François. Una historia sensible contada por su hija en una animada representación.

