Bleu céruléen Rue du Calvaire Hérisson jeudi 19 février 2026.
Rue du Calvaire Chapelle du Calvaire Hérisson Allier
Début : 2026-02-19 19:00:00
fin : 2026-02-23 21:00:00
2026-02-19
Du 19 au 23 février de 19h à 21h, l’installation artistique de Adrien Grant vous est présentée à la Chapelle du Calvaire à Hérisson.
Accès par la rue du Calvaire. Accès PMR au 06 58 24 27 10
Rue du Calvaire Chapelle du Calvaire Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes assoc.avh@gmail.com
English :
From February 19th to 23rd, from 7pm to 9pm, Adrien Grant’s art installation is presented at the Chapelle du Calvaire in Hérisson.
Access via rue du Calvaire. PMR access on 06 58 24 27 10
