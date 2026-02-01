Bleu céruléen Rue du Calvaire Hérisson

Bleu céruléen

Chapelle du Calvaire Hérisson Allier

Début : 2026-02-19 19:00:00

fin : 2026-02-23 21:00:00

2026-02-19

Du 19 au 23 février de 19h à 21h, l’installation artistique de Adrien Grant vous est présentée à la Chapelle du Calvaire à Hérisson.

Accès par la rue du Calvaire. Accès PMR au 06 58 24 27 10

Rue du Calvaire Chapelle du Calvaire Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes assoc.avh@gmail.com

English :

From February 19th to 23rd, from 7pm to 9pm, Adrien Grant’s art installation is presented at the Chapelle du Calvaire in Hérisson.

Access via rue du Calvaire. PMR access on 06 58 24 27 10

