BLEU DE CIEL Fécamp mardi 28 avril 2026.

54 rue Jules Ferry Fécamp Seine-Maritime

Début : 2026-04-28 20:30:00

2026-04-28

Théâtre

Textes, musique et dessin s’entrelacent pour nous donner à voir un paysage. Empruntant à des répertoires musicaux différents, le quatuor harpe, viole de gambe, vibraphone, percussions nous fait voyager depuis le sommet d’un phare, d’un clocher ou d’un mont enneigé, accompagné de textes littéraires. La musique révèle la dramaturgie des textes autant que ces derniers deviennent des objets sonores et musicaux. La réalisation en direct d’un dessin projeté sur scène complète ce parcours. Une performance de nos artistes associés qui raconte nos lieux de vie en un collage sensible et poétique.

DISTRIBUTION

Lecture et dessin Dorine Dussautoir

Lecture et harpe Léo Migotti Ramponi

Viole de gambe Adrien Alix

Vibraphone et percussions Nadia Bendjaballah

Conception, arrangements, écriture Léo Migotti Ramponi et Adrien Alix

Collectif Le printemps du machiniste .

54 rue Jules Ferry Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie

