« Bleu Nuit » – Invitation à découvrir l’architecture des monuments Lamottois différemment ancienne école Lamotte du Rhône Lamotte-du-Rhône

« Bleu Nuit » – Invitation à découvrir l’architecture des monuments Lamottois différemment ancienne école Lamotte du Rhône Lamotte-du-Rhône dimanche 21 septembre 2025.

« Bleu Nuit » – Invitation à découvrir l’architecture des monuments Lamottois différemment Dimanche 21 septembre, 10h30 ancienne école Lamotte du Rhône Vaucluse

Nombre de places limité. Sur inscription à l’office de tourisme intercommunal

Provence Côté Rhône avant le vendredi 19.09 à 17h30 au 04 90 30 36 83.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00

Création originale de la Compagnie Corps de Passage proposée par le Centre Dramatique des Villages.

10h30 à la salle polyvalente – ancienne école

Durée 1h. Animation pour les enfants de + de 10 ans

=>11h30 : Verre de l’amitié offert par la Communauté de Communes.

Lecture en intérieur en cas de pluie

ancienne école Lamotte du Rhône 84840 Lamotte-du-Rhône Lamotte-du-Rhône 84840 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Création originale de la Compagnie Corps de Passage proposée par le Centre Dramatique des Villages.

Rodolphe Lubes