« Bleu Nuit » – Invitation à découvrir l’architecture des monuments Lamottois différemment ancienne école Lamotte du Rhône Lamotte-du-Rhône
« Bleu Nuit » – Invitation à découvrir l’architecture des monuments Lamottois différemment ancienne école Lamotte du Rhône Lamotte-du-Rhône dimanche 21 septembre 2025.
« Bleu Nuit » – Invitation à découvrir l’architecture des monuments Lamottois différemment Dimanche 21 septembre, 10h30 ancienne école Lamotte du Rhône Vaucluse
Nombre de places limité. Sur inscription à l’office de tourisme intercommunal
Provence Côté Rhône avant le vendredi 19.09 à 17h30 au 04 90 30 36 83.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00
Fin : 2025-09-21T10:30:00 – 2025-09-21T11:30:00
Création originale de la Compagnie Corps de Passage proposée par le Centre Dramatique des Villages.
10h30 à la salle polyvalente – ancienne école
Durée 1h. Animation pour les enfants de + de 10 ans
=>11h30 : Verre de l’amitié offert par la Communauté de Communes.
Lecture en intérieur en cas de pluie
ancienne école Lamotte du Rhône 84840 Lamotte-du-Rhône Lamotte-du-Rhône 84840 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Création originale de la Compagnie Corps de Passage proposée par le Centre Dramatique des Villages.
Rodolphe Lubes