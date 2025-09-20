« Bleu nuit » – Invitation à découvrir l’architecture des monuments Mondragonnais différemment Chapelle des Pénitents Mondragon

« Bleu nuit » – Invitation à découvrir l’architecture des monuments Mondragonnais différemment Samedi 20 septembre, 14h30 Chapelle des Pénitents Vaucluse

Nombre de places limité. Sur inscription à l’office de tourisme

intercommunal Provence Côté Rhône avant le vendredi 19.09 à

17h30 au 04 90 30 36 83

Création originale de la Compagnie Corps de Passage proposée par le Centre Dramatique des Villages.

Lecture en intérieur en cas de pluie

=>14h15. Début en intérieur Chapelle des Pénitents puis déambulation avec casque audio en extérieur. Durée 1h.

15h45 : Pause gourmande offerte par la communauté de communes Rhône Lez provence à la Chapelle des Pénitents

Chapelle des Pénitents place de la paix 84430 Mondragon Mondragon 84430 ZA Les Plantades Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rodolphe Lubes