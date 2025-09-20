« Bleu nuit » – Invitation à découvrir l’architecture des monuments Mondragonnais différemment Chapelle des Pénitents Mondragon
Nombre de places limité. Sur inscription à l’office de tourisme
intercommunal Provence Côté Rhône avant le vendredi 19.09 à
17h30 au 04 90 30 36 83
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00
Fin : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00
Création originale de la Compagnie Corps de Passage proposée par le Centre Dramatique des Villages.
Lecture en intérieur en cas de pluie
=>14h15. Début en intérieur Chapelle des Pénitents puis déambulation avec casque audio en extérieur. Durée 1h.
15h45 : Pause gourmande offerte par la communauté de communes Rhône Lez provence à la Chapelle des Pénitents
Chapelle des Pénitents place de la paix 84430 Mondragon Mondragon 84430 ZA Les Plantades Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur
Rodolphe Lubes