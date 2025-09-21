« Bleu Nuit » – Invitation à découvrir l’architecture des monuments Mornassiens différemment Chapelle Saint Siffrein Mornas

« Bleu Nuit » – Invitation à découvrir l’architecture des monuments Mornassiens différemment Dimanche 21 septembre, 15h00 Chapelle Saint Siffrein Vaucluse

Nombre de places limité. Sur inscription à l’office de tourisme intercommunal Provence Côté Rhône avant le vendredi 19.09 à 17h30 au 04 90 30 36 83.

Début : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Découvrir le village de Mornas en s’immergeant dans la vie d’un SDF.

Création originale de la Compagnie Corps de Passage proposée par le Centre Dramatique des Villages pour les Journées du patrimoine 2025.

=>RDV : 15h. Durée 1h. Animation pour les enfants de + de 10 ans.

Début en intérieur-Départ Chapelle Saint Siffrein, puis déambulation avec casque audio en extérieur.

Lecture en intérieur en cas de pluie

16h / 16h30 : Pause gourmande offerte par la Communauté de Communes Rhône Lez Provence

Chapelle Saint Siffrein 1 rue de la mairie 84550 mornas Mornas 84550 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Rodolphe Lubes