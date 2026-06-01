Bleu, Parc du Séminaire, Hyères
Bleu, Parc du Séminaire, Hyères dimanche 7 juin 2026.
Bleu Dimanche 7 juin, 11h00 Parc du Séminaire Var
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T11:00:00+02:00 – 2026-06-07T12:00:00+02:00
Trio déambulatoire pour une danseuse, un musicien et un tissu bleu de 18m². Conception, chorégraphie, danse : Caroline Brotons. Création sonore : Benoît Bottex
Parc du Séminaire impasse Pierre Barbesant, 83400 Hyères Hyères 83400 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 00 78 78 https://hyeres.fr/parcs-et-jardins/ Cet écrin boisé de plus de 6 000 m² a été pensé comme un espace intergénérationnel, autour du bien-être, de la nature et du lien social.
Les principaux aménagements de ce parc sont :
– Deux aires de jeux pour enfants (3-6 ans et 6-12 ans) avec accessibilité aux enfants à mobilité réduite
– Des agrès sportifs pour adultes
– Une piste de pétanque
– Des mobiliers urbains confortables et modernes
– Des espaces végétalisés : prairie sèche, massifs fleuris et arbustifs méditerranéens, 35 nouveaux arbres
– Un amphithéâtre de verdure avec scène en bois
– Un local associatif
– Des équipements : ambiance lumineuse « guinguette », accès piétons, vidéo-surveillance, sanitaires autonettoyants.
Trio déambulatoire pour une danseuse, un musicien et un tissu bleu de 18m². Conception, chorégraphie, danse : Caroline Brotons. Création sonore : Benoît Bottex
© Ville d’Hyères
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